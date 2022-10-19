قاضى قضاة فلسطين: الدولة المصرية أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وقال الهباش – في تصريحات خاصة لوكالة الشرق الأوسط على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي السابع للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم - إن الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته أيضا يلعب دورا كبيرا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، و التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة الدائمة بوضع حد لمعاناته جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ونيل حقوقه العادلة المشروعة التي أقرتها القرارات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وقال الهباش إن جهود الأزهر الشريف في دعم الشعب الفلسطيني تبرز من خلال استضافته للعديد من المؤتمرات التي تدعو إلى نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته ، مشيرا إلى استضافته في 18 يناير عام 2018، المؤتمر الدولي لنصرة القدس، بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، وبحضور ممثلين من 86 دولة، على رأسهم الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، والذي خرج بالعديد من التوصيات الجوهرية، كان أبرزها إعلان العام 2018 عاما للقدس الشريف تعريفا بالقدس ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين.

وأشار إلى التقدير الكبير الذي يكنه الشعب والمؤسسات الفلسطينية لمؤسسة الأزهر نظرا لدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال قاضي قضاة فلسطين إن الرئيس محمود عباس ، أهدى أول نسخة من مصحف المسجد الأقصى، إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرا من فلسطين لدور الأزهر في دعم القضية الفلسطينية والتعريف بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الدائم والمشروع ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.