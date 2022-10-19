اليوم السابع
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غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية فى بورسعيد.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:26 ص
غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية فى بورسعيد.. صور سنتر في محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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شنت أحياء محافظة بورسعيد، حملات موسعة، صباح اليوم الأربعاء، لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، منهم 3 مراكز في نطاق حي العرب، ومركز واحد نطاق حي الشرق، كما جرى التحفظ ومصادرة الأدوات المستخدمة داخل المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد، على أن اللجان المشكلة من الإدارات المعنية بالأحياء تواصل حملاتها لرصد كافة المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، وذلك حفاظًا على صحة أبنائنا، وكذلك في إطار جهود مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وما يترتب عليها من سلبيات في تكوين شخصية الطلاب وحمايتهم ممن أسماهم "تجار العلم"، مطالبًا أولياء الأمور بالتعاون مع جهود الأجهزة التنفيذية في هذا الشأن.

السنتر في بورسعيد
السنتر في بورسعيد

 

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سنتر ببورسعيد

 

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سنتر في محافظة بورسعيد

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