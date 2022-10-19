علشان صحة قلبك.. حافظ على مستويات فيتامين د فى جسمك

كتبت ميرفت رشاد

لا يخفى على أحد أن مستويات فيتامين (د) الصحية تساعد فى تحسين كل شىء بدءًا من الوظيفة الإدراكية ودعم الحالة المزاجية إلى المناعة والأمعاء وصحة الهرمونات، بشكل عام يعد الاكتفاء بفيتامين (د) أمرًا بالغ الأهمية لصحة الجسم بالكامل، ويعانى الكثير من الأشخاص من نقص مستويات فيتامين (د)، وأكدت الدراسات العلمية، أن هناك علاقة بين حالة فيتامين (د) وصحة القلب، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

ما هو فيتامين د؟

- هو فيتامين من مجموعة الفيتامينات التى تذوب فى الدهون يتم إنتاجه فى الجسم نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يمكن الحصول عليه من أغذية معينة.

- فيتامين د له وظائف مهمة أهمها انه يعمل على امتصاص الكالسيوم فى الغذاء من الجهاز الهضمى للجسم ومهم أيضا لبناء العظام ومناعة الجسم والصحة النفسية.

- كما أن هناك أبحاث حديثة توضح وجود علاقة بين نقص فيتامين د وأمراض القلب ومرض السكري وحدوث الامراض المناعيه وايضا بعض الأورام السرطانية.

5 طرق يدعم فيها فيتامين د صحة القلب:

- يعزز وظيفة عضلة القلب، وفقًا لمراجعة Frontiers العلمية لعام 2014 .

- يعزز الدهون الصحي ويدعم المكونات المهمة لصحة القلب والأوعية.

- يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم الصحية، والذي بدوره يساعد على حماية الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط الدم السليم.

- يدعم الاستجابة الالتهابية الصحية، وهو أمر حيوي للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية ووظيفتها.

- يزيد من نشاط مضادات الأكسدة ، مما يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتعزيز طول عمر القلب .

وهناك حل بسيط وفعال يمكن أن يساعد في رفع مستويات فيتامين د دون المستوى الأمثل، عبر تناول مكمل D3 يوميا جرعة فعالة ( 5000 وحدة دولية)، يمكن أن يساعدك مكمل D3 في الحصول على فيتامين (د) والحفاظ على مستوياته لتعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية وصحة الجسم بالكامل.