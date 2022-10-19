اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:23 ص
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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:01 ص
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
وكالات

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وأمام بابي الأسباط والقطانين، وفي المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد حدة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.

 


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