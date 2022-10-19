طقس مستقر بدمياط وانتظام حركة الصيد فى بوغاز عزبة البرج

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط، اليوم، استقرارا فى حالة الطقس، منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث يكون الطقس معتدلا نهارا، مائلا للبرودة ليلا، مع نشاط فى سرعة الرياح.



ويستعد أصحاب مراكب الصيد داخل مدينة عزبة البرج لاستكمال رحلاتهم فور الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمراكب، تمهيدا لانطلاق رحلات الصيد.



وعلى صعيد آخر تشهد ميناء دمياط استمرار العمل بشكل طبيعى، إضافة إلى العمل داخل الميناء النهرى بصورة طبيعية وتداول السفن والحاويات.



استقرار حالة الطقس في دمياط



استمرار العمل ببوغاز عزبة البرج



طقس معتدل تشهده دمياط