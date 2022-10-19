طقس الإسكندرية.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة.. صور

الأسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن الأمطار شملت أحياء غرب والعامرية ووسط، مع توقعات هطول الأمطار بنسبة حدوث 50% اليوم.

من جانبه قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، بجولة تفقدية على محور المحمودية، وأكد أن الشركة استعدت للأمطار منذ يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بناء علي توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلي متوسطة حتي يوم الثلاثاء المقبل.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتي وصلت لأمطاراً متوسطة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 وتسببت في بعض التجمعات لمياه الأمطار التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية وتم التعامل معها علي الفور.

وتستعد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتناشد الشركة السادة المواطنين في حالة وجود أي شكوي الإبلاغ علي رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.



جانب من الجولة



استعدادات المحافظة لهطول الأمطار



امطار متوسطة على مناطق متفرقة



غيوم السماء



امطار على مناطق متفرقة



امطار على بعض المناطق