زوروا شهادات الدكتوراه.. تجديد حبس تشكيل عصابى بمدينة نصر 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير شهادات جامعية وبيعها للمواطنين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزييف والتزوير والنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لاستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراه "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (عدد 3 هاتف محمول- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين") وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراه باستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

كما تم بإرشادهم ضبط (جاهز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على (عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين") وباستهداف المطبعة المشار إليها تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة فى عملية الطبع"- مبلغ مالى- هاتفى محمول - عدد 300 كتاب تعليمى تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.