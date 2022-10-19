رياضة كفر الشيخ تتسلم مركزى شباب بمطوبس بعد رفع كفاءتهما ضمن مبادرة حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مركز شباب "القنى " بعد إنشاء ملعب خماسي به ورفع كفاءة المبنى الإداري، كما تسلمت مركز شباب "عمرو" بقرى مطوبس، ضمن المشروعات القومية التى تقيمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مرحلتها الأولى بالمحافظة، بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، مديرية الشباب والرياضة تمثلها إدارة الإنشاءات الشبابية، وإدارة شباب مطوبس .

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، أتت بثمارها، وتعد نقلة كبيرة تشهدها قرى المرحلة. الاولى بالمحافظة من خلال إنشاء المشروعات المتعددة التي تم الإنتهاء منها، والجاري إنشاؤها ببقية قرى مطوبس وتوابعها، لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7.5 مليار جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة .

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بشباب مطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار و هم "خان الجنى، الروضة، السكري، ابيانة، الفتح، الغنايم" كذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة .

تتضمن المبادرة بمطوبس رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحرى و الملعب الخماسي، و السور و مركز معدية مهــدي وخليج قبــلي وبنــى بكار والملعب، ومركز شباب القني، وانشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسى ببرج مغيزل ومنيـــة المرشد والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" و انشاء ملعب خماسي و سور بمركز شباب برمبال.



ملعب مركز شباب القني



مركز شباب القني