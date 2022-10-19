رئيس مياه القناة وسكرتير عام الإسماعيلية يفتتحان إحلال وتجديد محطة القصاصين

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، واللواء محمد انيس سكرتير عام الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، محطة مياه الشرب أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءتها، والتى تعمل بطاقة التصميمية 2400م٣ يوم، وذلك ضمن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد اللواء محمد انيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، أعمال الإحلال والتجديد وصيانة ورفع كفاءة محطة مياه أم عزام والتى تعمل بطاقة تصميمية 2400 م٣ يوم، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، وتخدم منطقة أبو محارب، وعزبة صبرى، ومساكن أم عزام، وعرب أبو قاسم، وبذلك تم القضاء بشكل نهائى على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للأهالى طبقا للمواصفات القياسية.

وأشاد اللواء محمد أنيس سكرتير محافظ الإسماعيلية، بأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى اطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على المناطق التى كانت تعانى من ضعف مياه الشرب، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية، ورفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بمحطة مياه أم عزام شملت منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائى، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، ورش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحى الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، سوف يتم الانتهاء قريبا من المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الضبعية 1، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بطاقة تصميمية 30 لتر ث، كما جارى الانتهاء من المراحل الأخيرة ايضا من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه العمدة صالح بطاقة تصميمية 60 لتر ث، كما جارى ايضا الانتهاء من المراحل النهائية الأعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع الصرف الصحى الجويش، ومحطة رفع صرف صحى حى السلام بمنطقة حى ثان الإسماعيلية.

جاء ذلك فى حضور أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب، ومحمد عبد السلام مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندسة ريهان رسلان مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة، والمهندس عز الدين متولى مدير عام المتابعة بالشركة، والمهندس مجدى سعيد رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، ومحمود حسونة رئيس منطقة مياه وصرف القصاصين، ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، وعدد من القيادة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.