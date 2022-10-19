رئيس الصرف الصحى بالإسكندرية يتفقد محور المحمودية للتعامل مع الأمطار.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تمركزات سيارات ومعدات الشركة للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لهطول أمطار التى تشهدها المحافظة منذ الصباح.





وشملت جولة اللواء محمود نافع، تمركزات السيارات بمناطق محور المحمودية، حيث تزايدت شدة الأمطار على طريق محور المحمودية.





وأكد على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه أمطار فى حالة حدوثها.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى كما أكد نافع على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.









اللواء محمود نافع يتابع تصريف مياة الأمطار



رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد محور المحمودية