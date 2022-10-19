

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء: "من الواضح أننا ملتزمون بالحفاظ على مكانة المملكة المتحدة في طليعة الناتو؛ ولهذا السبب التزمت رئيسة الوزراء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030".



وأضاف، حسبما نقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيتم تحديد شكل تلك الزيادة في مراجعات الإنفاق المستقبلية بالطريقة العادية".