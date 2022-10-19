رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجمات ضد البنية التحتية فى أوكرانيا

أ.ش.أ

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاينن، اليوم الأربعاء، تجدد عمليات قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية -حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إن "قصف البنية التحتية يعد من الأعمال الإرهابية التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، مشيرة إلى أنه "بالأمس شاهدنا مرة أخرى هجمات روسية ضد البنية التحتية المدنية.. وهذا يمثل فصلا آخر في حرب وحشية بالفعل.. إن النظام الدولي واضح للغاية.. هذه تعد جرائم حرب".

وأضافت أن "الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية بهدف واضح وهو قطع المياه والكهرباء ومصادر التدفئة عن الرجال والنساء والأطفال مع حلول فصل الشتاء.. هذه تعد أعمال إرهابية".