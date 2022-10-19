جامعة حلوان والقومى للمرأة ينظمان ورشة عمل لدعم المشروعات صديقة البيئة

تفعيلا لبروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، تم عقد ورشة عمل تدريبية بمدينة الأمل (الهجانة سابقا) وهى منطقة أكثر احتياجا لمثل تلك الأنشطة التنموية الهادفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور التدريب الدكتورة سماح نبيل، أستاذ للاشغال الفنية والحرف التراثية بكلية التربية الفنية، الدكتورة سماح شوفى مدرس الأشغال الفنية والحرف التراثية.

من جانب المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة أقيمت الورشة التدريبية تحت إشراف مها مروان مقرر المجلس فرع القاهرة وتنسيق وتنفيذ وحضور الدكتورة رقية شلبى مقرر مناوب الفرع، والدكتورة عصمت أباظة وزهرة شوشه عضوات الفرع.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن دور المؤسسات التعليمية تتمثل فى تعزيز المعرفة بما يتماشى مع توجهاتها المجتمعية، لخلق البيئة المناسبة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، مبينا أن الورشة التدريبية تساهم فى الارتقاء بالمستوى المعيشى داخل المجتمع المصرى.

من جانبه أشار الدكتور محمود حامد عميد الكلية إلى جهود الدولة فى دعم وبناء شخصية الإنسان لذا سعت كلية التربية الفنية لعمل العديد من الشراكات وعقد ورش العمل التى تساهم فى شكيل شخصية قوية وفعالة لبناء مجتمع سليم، يساعد فى تحقق عملية التمكين الاقتصادى.

وأوضحت الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية انه تم تدريب مجموعة من السيدات على نواة مشروع صغير لعمل منتج من خامة صديقة البيئة سهل التسويق.

وأسفرت ورشة العمل عن تفاعل السيدات والفتيات حرصا منهم على التعليم والتمكين الاقتصادى من خلال احد المشروعات الصغيرة والصديقة للبيئة، وتم انتاج اكثر من 20 منتجا من شنط ومحافظ وتم إهداؤها لهم لتشجيعهم على العطاء والإنتاج.

وفى هذا الصدد تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء لحثهم على الاستمرارية والجدية ودعم منتجاتهم بكل إخلاص وشفافية وتم توزيع بعض الهدايا الرمزية على أكثر من 60 مشاركة، وقد طالبوا المشاركين بعمل مثل هذه الورشة مرات أخرى رغبة منهم فى زيادة من التعليم والإنتاج.