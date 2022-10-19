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جامعة حلوان: تطوير كلية التربية الرياضية للبنين لرفع البنية التحتية.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:41 ص
جامعة حلوان: تطوير كلية التربية الرياضية للبنين لرفع البنية التحتية.. صور تطوير جامعه حلوان
كتب محمد صبحى

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أكدت جامعة حلوان أن  كلية التربية الرياضية للبنين تشهد  تحرك تنموي لتطوير منشآتها الرياضية تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، حيث يتم التطوير داخل الكلية كفريق عمل نحو توفير سبل الدعم المستمر لبيئتها الداخلية في إطار نظام متكامل لرفع كفاءة وقدرات التشغيل واتباع ‏مجموعة من الإجراءات والتحركات التصحيحية والرقابية للقضاء على السلبيات والمعوقات النسبية المتراكمة ‏العالقة ببيئة العمل والتي تضعف من سمات تميزها.
 
ويأتي ذلك في إطار العمل باستراتيجية التركيز لإحداث تحولات نوعية ‏‏ في معدلات التفوق والتميز للأداء الأكاديمي والمؤسسي والخدمي والسعي الدائم نحو انعكاس ذلك علي نموها واستقرارها ودعم مصالحها ‏المشتركة.
 
 وأكد  الدكتور عماد العزباوى على اهمية النهوض بالبنية التحتية والإنشائية للمقرات الأكثر احتياجا بالكلية ورفع قدرات مستلزمات ‏تشغيلها من مسطحات ومعدات وأجهزة وأدوات والنجاح في خطط الحصول على الموارد ‏والتدفقات المالية والمادية الحاكمة لمشروعات التطوير المصاحبة للنهوض بالوضع المؤسسي لدعم ‏نموه في ظل معايير المنافسة ‏في إطار العمل بسياسة خدمة العملاء وتحقيق المنفعة للطرفين.
 
ويشرف على مشروع تطوير الكلية الدكتور  أحمد حليم أستاذ العمارة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان كاستشاري للمشروع.
 
جانب من التطوير
جانب من التطوير

جامعه حلوان
جامعه حلوان

 

تطوير كلية التربية الرياضية للبنين

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