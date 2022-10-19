تموين بورسعيد: سيارات متنقلة تجوب القرى والأحياء لبيع السلع بأسعار تنافسية

بورسعيد - محمد فرج

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد بأنه تم توفير سيارات متنقلة تجوب الميادين والأحياء وقرى الجنوب لبيع السلع الغذائية كالأرز والسكر والزيت والمكرونه بأسعار تنافسية.

يأتى ذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية والمهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة والسادة مفتشى الرقابة التموينية للتأكد من جودة تلك السلع والبيع بأسعار مخفضة ومنع الغش التجارى بكافة صورة .

كما يأتى ذلك تزامناً مع بذل الدولة المصرية جهودا كبيرة، لمحاربة الغلاء ومواجهة زيادة الأسعار فى جميع محافظات الجمهورية .



بأسعار تنافسية بيع السلع الغذائية بالقرى جنوب وغرب بورسعيد



سيارات متنقلة بالقرى والأحياء لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة



بيع السلع الغذائية بأسعار تنافسية بالقرى والأحياء