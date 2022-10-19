تحرير 68 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين بحملة تموينية.

أسفرت الحملة عن تحرير 68 محضرًا، منها 12 محضرًا عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر و9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، و3 محاضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وعدد محضرًا سلع منتهية الصلاحية (غش تجارى).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و3 محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز ، محضر لتجميع الدقيق.

وأكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد المخابز لتحمله 24 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل طرحهم بالأسواق لهدف التربح، كما تم ضبط أحد فروع شركة جملة لتصرفه في كمية تقدر (17 طن) سكر تمويني مدعم و7 طن جبن، ونصف طن أرز.

وأيضًا تم ضبط 74 كيس بقوليات، و 310 كيلو منتجات ألبان منتهية الصلاحية بأحد المحال، مضيفا أن الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.