تحرير 62497 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات على مدار 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62497 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تمكنت قوات الأمن من تحرير 17523 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و675 مخالفة السير بدون تراخيص، و8دراجات نارية مخالفة و15 مخالفة موقف عشوائى و8 مخالفات لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.