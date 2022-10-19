بعد 10سنوات من تحقيق اليوم السابع الاستقصائى.. مصر تفتتح مصنع الرمال السوداء

استقبلت اليوم محافظة كفر الشيخ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس ضمن خطوات حثيثة وجادة اتخذتها مصر فى سبيل تطوير قطاعها التعدينى ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى خاصة لامتلاكنا ثروات كثيرة ودفينة فى مختلف ربوعها.

ويتركز الذهب الأسود، فى بلطيم والبرلس على شاطئ البحر المتوسط، فكان عرضة للسرقة والنهب خلال سنوات ما قبل ثورة 30 يونيو، باستخدامه فى البناء، وكانت هناك مافيا لنقل تلك الرمال وبيعها للأهالى وهو ما انفرد به "اليوم السابع" منذ 10 سنوات بنشر تحقيق استقصائي عن الرمال كشف من خلاله عن شبكة تهريب الرمال السوداء.





وبعد كل هذه السنوات أعاد الرئيس السيسى حلم الذهب الأسود الى حقيقه بعد اكثر من 30 عاما لحمايه الرمال السوداء واستغلالها لتصبح واحدة من اهم الثروات المصرية.

تأسست الشركة المصرية للرمال السوداء كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتاريخ 15 فبراير 2016 برأس مال مُصدر قدره (500) مليون جنيه وتم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة 61% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 15% لهيئة المواد النووية، و12% لبنك الاستثمار القومى، و10% لمحافظة كفر الشيخ، و2% للشركة المصرية للثروة التعدينية.

ويهدف إنشاء الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لسرعة تغطية معظم مناطق الرمال وخاصة منطقة غليون بما يسمح بالحصول على أعلى عائد اقتصادى، بجانب المشروعات التى تنشئها من قبل الدولة فى كافة القطاعات، للحصول على تكنولوجيا منافسة للتكنولوجيا الأسترالية المعروف بكونها الأعلى فى العالم، وقد ساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع الشركة المصرية للرمال السوداء فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بتاريخ 2018/7/18 برأس مال مصدر(24) مليون دولار، بنسب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 83.5%، والشركة المصرية للرمال السوداء 12.5%، والشركة الصينية المصرية للتعدين وتصنيع المعادن 4%.