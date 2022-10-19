بعد الـ30.. نصائح لتجنب زيادة الوزن والحصول على جسم رشيق

فاطمة ياسر

بعد بلوغ الشخص لسن الثلاثين يقل لديه حرق الدهون في الجسم، ويتعرض في معظم الأوقات لزيادة الوزن، ولكن عند اتباعك لنظم غذائية وعادات يومية صحية لا تتعرض لمثل هذا الأمر على الإطلاق.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “EVERDAYHEALTH”، فإن هناك العديد من الأسباب المؤدية لزيادة الوزن بعد سن الثلاثين، ولكن أبرز هذه الأسباب هي انخفاض حرق الدهون، فيفقد الجسم 5%من كتلته العضلية كل فترة من السنوات، ولكن عند بلوغة لسن الـ30 تقل جدا ويصبح غير قادر علي حرق الدهون، بالإضافة إلى حدوث العديد من الاضطرابات التي تحدث في الهرمونات الخاصة بالجسم، كالاستروجين، والإنسولين، والبروجسترون.

كما قدم التقرير، العديد من النصائح التي تساعد على فقدان الوزن بعد سن الثلاثين، ومنها:

-تنظيم و تعديل النظام الغذائي:

فينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، ومرتفعة السكريات، لأنها تعرضك لزيادة الوزن بشكل سريع، بينما ينصح بتناول الخضراوات والفواكه والبروتين خالي الدهون بشكل دائم، حتى لا تتعرض لأي مضافعات صحية، وفي نفس الوقت تفقد الوزن.

- ممارسة الرياضة يوميا:

من أهم النصائح هي ممارسة الرياضة بشكل يومي لمدة 30 دقيقة، فهذه الحيلة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في زيادة وارتفاع حرق الدهون بالجسم، وتنشيط وتجديد الخلايا بالجسم، ولذا عليك الاستمرار بشكل دائم في ممارستها.

-تنظيم ساعات النوم والبعد عن السهر:

النوم في ساعات متأخر من الليل تعد من الحيل المسببة في ضعف التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، ولذا عليك أخذ قسط يومي كافي من النوم، تحديد ساعات النوم اليومية وتكون باكرا.

- التوقف عن تناول السكريات:

السكريات والسكر تعد من الأمور المسبببة لزيادة الوزن، كما أنها من الأمور التي تزيد من تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، وتعرضك للمضاعفات الصحية، ولذا عليك التوقف عنها بشكل نهائي.

- الابتعاد عن الوجبات السريعة:

لأنها غنية بالدهون المشبعة، وعالية من الدهون التي تتراكم في الجسم بشكل سريع، ولذا عليك التوقف عن تناولها ، واستبدالتها بالأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت صحية.