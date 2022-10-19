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أجرى مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية العامة التي عقدت مساء الثلاثاء، تعديلات على عدد من مواد قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بندا بندا بشكل موسع، وذلك بعدما رفض الرئيس اللبناني التوقيع عليه بصيغته السابقة ورده إلى مجلس النواب بمرسوم رسمي للمجلس النيابي.