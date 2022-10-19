بدء فعاليات مولد دير مارجرجس بقرية الرزيقات غرب الأقصر 10 نوفمبر المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد شعب الكنيسة بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد، خلال الأسابيع المقبلة لنهاية التجهيزات والاستعداد داخل دير مارجرجس بجبل الرزيقات الدير الأشهر فى غرب محافظة الأقصر، وذلك قبل بدء الاحتفالات بالمولد السنوى للدير، والذى يبدأ يوم 10 نوفمبر المقبل وتنتهى فى 16 نوفمبر 2022 المقبل.

ويجرى العمل داخل دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بعمل الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمولد السنوى لدير مارجرجس والذى يتوافد على حضروه الآلاف من شعب الكنيسة بالأقصر ومحافظات مصر، وخلال الاحتفالات سيتم عقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحًا وذلك خلال فترة الإحتفال، والتى تبدأ يوم غدًا الأربعاء 10 نوفمبر وتنتهى 16 نوفمبر المقبل، وتم التأكيد جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة فى هذا الشأن.

ويقع "دير مارجرجس" على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات وسمى بـ"دير الرزيقات" لأن الشعب المسيحى اعتاد إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير، والكنيسة الحالية بالرزيقات قديمة وترجع إلى القرن 18/19، حيث أقيمت مكان كنيسة أخرى تهدمت نتيجة انتشار نمل أبيض صغير ينتشر فى المنطقة الجبلية، وكنيسة الدير لا تختلف كثيرًا عن مبانى الأديرة المنتشرة فى الصعيد، والتى كانت تتبع القديس باخوميوس أب الشركة ويوجد بداخلها 6 هياكل و3 خوارس، وصحن الكنيسة كبير يتكون من 6 بواكى و3 خوارس والجميع مغطى بالقباب من الطوب اللبن وللكنيسة 24 قبة، وتضم الكنيسة هيكلًا رئيسيًا باسم القديس مارجرجس شفيع الدير وبداخلها هيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخورى، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس وهيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة، ويوجد فى الكنيسة 3 أبواب الرئيسى منها يفتح من الناحية البحرية والباب الثانى من جهة الغرب والباب الثالث من جهة الجنوب.