انطلاق الأسبوع البيئى الثقافى بعلوم المنوفية بندوة أخلاقنا بين الواقع والمأمول

المنوفية - محمد فتحى

انطلق اليوم ماراثون الأسبوع الثقافى البيئى بكلية العلوم جامعة المنوفية بندوة دينية تحت عنوان " أخلاقنا بين الواقع والمأمول فى ظل التحول الرقمى من منظور ديني" تحت إشراف الدكتور عادل نصار عميد الكلية وبحضور الدكتور الدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم طنطاوى رئيس قسم الكيمياء والدكتور اسلام الجروانى بقسم علم الحيوان تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وتحدث فى الندوة الشيخ على الغباشى الذى أكد على ضرورة الأخلاق فى العصر الرقمى تبدو التكنولوجيا ليست محايدة من الناحية الأخلاقية والثقافية، فكل تقنية جديدة تأتى بثقافتها، وتأثيراتها السلوكية مشيرا إلى ضرورة التمسك بالقيم الدينية وأخلاقنا الحميدة وعدم التأثر بالجوانب السلبية والاهتمام بالايجابيات للتكنولوجيا الحديثة وترك كل ما يتنافى مع هويتنا العربية.

حضر الندوة لفيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وطلاب وطالبات الكلية.

يأتى ذلك فى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.

الحملة إنطلقت على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.