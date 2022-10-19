الولايات المتحدة تخصص مليونى دولار لدعم جهود تعافى كوبا من تداعيات إعصار إيان

وذكرت الخارجية الأمريكية -في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تقدم واشنطن هذه المساعدات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذكرت أن واشنطن ستتعامل مع المنظمات المستقلة الموثوقة العاملة في البلاد والعاملة منذ وقت طويل في المجتمعات المتضررة من الإعصار لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف البيان أن الخارجية الأمريكية تستعرض حاليًا الطلبات المقدمة من منظمات مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم هذه المساعدة، مؤكدا دعم شعب كوبا لجهود التعافي من هذه الكارثة، قائلة إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الاحتياجات الإنسانية وتقييمها بالتنسيق مع الشركاء الموثوق بهم والمجتمع الدولي.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول سنواصل البحث عن سبل لتقديم دعم فعال للشعب الكوبي، بما يتفق مع القوانين واللوائح الأمريكية.