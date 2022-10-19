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المواد النووية: مشروع الرمال السوداء يساعد على توطين صناعة تكنولوجية متقدمة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:47 م
المواد النووية: مشروع الرمال السوداء يساعد على توطين صناعة تكنولوجية متقدمة حامد ميرة
كتب محمد شعلان

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وجه حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنيه ملف التعدين ومشروع الرمال السوداء على وجه الخصوص، موضحا أن الرمال السوداء لها أكثر من بعد منها البعد الاقتصادى وستكون قيمة مضافة لعدد من المواد الخام التى يتم استيرادها.

 

وأشار حامد ميرة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن الرمال السوداء ليست متوفرة فى كل دول العالم والرمال السوداء ثروة نادرة متواجدة فى مناطق محدودة فى العالم، قائلا: "مش كل بلد عندها رمال سوداء وعدد من البلدان تعد على أصابع اليد".

 

وأوضح حامد ميرة، أن المعادن التى تخرج من الرمال السوداء تحتوى على صناعات تقوم عليها توطين صناعة تكنولوجية متقدمة ولها بعد بيئى وبعد اجتماعى مردود على أهالى مناطق هذه المصانع، مؤكدا أن مشروعات الرمال السوداء ستحقق تنمية مجتمعية وكم كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة وبنية تحتية تسبب فيها المشروع من خطوط كهرباء ونقل وطرق ولها أبعاد كثيرة تضعه فى مصاف مشروعات الاقتصاد الأخضر.

 


المواد النووية

المشروعات النووية

مشروعات الطاقة

الرمال السوداء



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