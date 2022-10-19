الكهرباء: تغليظ عقوبة سرقات التيار سيساهم فى خفض نسب الفقد

كتبت رحمة رمضان

كشف وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الوزارة تدرس حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع ، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى وتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف وزارة الكهرباء أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء غير مسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية ، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الاكثر احتياجا سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وقالت الوزارة إن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى و انتظام معدلات الشحن.