وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس الروسية، أولاً، كندا ليست رائدة في فرض هذه العقوبات غير القانونية ضد ممثلي وسائل الإعلام والمحللين وقادة الرأي. لكنها بدأت هذا النمط الخبيث من العقوبات الذي لا مثيل له ولا يحتاج إلى تفسير قبل ستة أشهر أو قبل ذلك بقليل".



وأضاف: "أنني على يقين بأن هذه العقوبات لن تسبب أي مشاكل خاصة أو إزعاج للغالبية العظمى من الأشخاص المذكورين".



يُذكر أن أوتاوا وسعت في وقت سابق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل 34 فردًا ومنظمة واحدة إلى قائمة العقوبات، والتي وفقًا للسلطات الكندية، متورطة في "نشر معلومات مضللة".