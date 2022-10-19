القبض على متهم بقتل صديقه بسبب خلاف علي هاتف محمول في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث ،من كشف لغز العثور على جثة شخص مقتولًا وملقاة فى إحدى الشوارع بمدينة نصر، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب خلاف بينهما على ملكية هاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة .

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتولا طعنا بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وصديقة بسبب ملكية هاتف محمول.

وأضافت التحريات، أنه أثناء سير المجنى عليه فى الشارع محل الواقعة قابلة المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الهاتف المحمول فتطورت الى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتيادة الى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.