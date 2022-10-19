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السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:28 ص
السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج هيئة المحاكمة
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ح.ع.م" حاصل على معهد خدمة اجتماعية 27 سنة، بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى "بندقية آلية" بدون ترخيص وذخيرة بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص فى مسكنه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم تفتيش مسكن المتهم وعثر بداخله على بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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