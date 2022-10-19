الرئيس العراقى يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات مع بريطانيا

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وشدد رشيد على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والازدهار.

ومن جانبه، قدم السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون تهانيه للرئيس العراقي بمناسبه تسلمه مهام منصبه، مشيرا إلى عمق أواصر التعاون التاريخي بين العراق والمملكة المتحدة".

يذكر أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا ) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وانتخب مجلس النواب العراقي(الخميس 13 أكتوبر 2022) عبد اللطيف رشيد (مستقل) رئيسا للجمهورية، بأغلبية 162 صوتا بينما حصل منافسه برهم صالح (الحزب الوطني الكردستاني) على 99 صوتا في الجولة الثانية للتصويت، بعد انسحاب ريبير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نافس في الجولة الأولى، وكلف رشيد؛ محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.