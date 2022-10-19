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الرئيس السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:31 ص
الرئيس السيسي يدعو القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الرمال السوداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: " القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. انت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات..فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟..طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".

 

أضاف الرئيس السيسى خلال افتاح مشروع الرمال السوداء: " دلوقتى وفيه كلام تانى وفرص فى مكان تانى مثل بحيرة ناصر وبرنيس وممكن نعمل مصنع و3 و4.. أو لو عاوزين تخشوا فى شراكة مع الدولة احنا جاهزين..المشروع بيكلف 4 مليارات جنيه، لو حبيته تعمله مصنعين و3 و4 هيكلف 20 مليار جنيه..كل المنتج اللى بيطلع بيتم تصديره للخارج".

 

تابع الرئيس: "عاوز أقول لكل الشركات المصرية حتى لو مكنتش معنية بالثروة المعدنية الرقم اللى بنتكلم فيه مش كبير لكن فى النهاية مشروع يدار بشكل وعائد طيب جدا ويزيد عن 25 %.

 

قال الرئيس: "أى حد فى القطاع الخاص بيفكر فى العائد خلى بالك المشروع له عائد كويس قوي..بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقة مع بعضها انتو أصدقاء وبتشتغلوا مع بعض..ممكن كيان بـ 30 مليار جنيه ومشروع زى ده ممكن يخلص فى سنتين..لو قلت فيه 30 مليار جنيه فى قطاع خاص بتدفقات مالية خلال سنتين يكون عندنا مصنعين و3 و4.

 

تابع الرئيس: "أى حد فى مصر مسؤول حريص على انه لو فيه مجال للخير هيعمله..الفرصة جت من خلال مسار نجحنا فيه دلوقتى وعرفنا تفاصيله وحاجة اتشكلت وخرجت للنور من خلال المشروع ده..دراسات الجدوى بقول الكلام ده للى بيهتم بالمشروع ده تخليك تخش فى الموضوع ده وانت مستريح وطلب السوق العالم كبير جدا يلبى أى منتج انت بطلعه ويتبقا جز من القيمة المضافة وده موضوع تان يخالص..فيه خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل فى مصر قد يكلف كثيرا علشان يطلع..والبيانات الموجودة عندنا وجهاز الخدمة الوطنية كل ما هو معنى بالموضوع ده البيانات محتاجة لكل اللى عاوز يشتغل فى الموضوع ده".


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