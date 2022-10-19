اليوم السابع
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الرئيس السيسي: متاح للقطاع الخاص العمل والاستثمار فى مجال الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:21 ص
الرئيس السيسي: متاح للقطاع الخاص العمل والاستثمار فى مجال الرمال السوداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروع الرمال السوداء، ننتظره من فترة طويلة، قائلا: "انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة أوى.. خلال أكثر من 3 سنوات.. ووصول المعدات خلال الفترة الماضية". 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ: "انا بقول الكلام ده للقطاع الخاص والشركات اللى اشتغلت معانا فى هذا المجال زى حسن علام وغيره.. انت عرفت المسار.. ده مسار خد وقت طويل فيه.. المكونات والطرح والكلام اللى بيتعمل علشان وصول المعدات.. ثم 60 % منتجات تتعمل فى مصر والباقى يجى من الخارج".

 

وتابع الرئيس السيسي: "لما كنا بنعمل المشروع بتاع الرمال السوداء.. ده سألت سؤال حجم الاحتياطات اللى موجودة هنا تكفى قد ايه وحجم الطلب العالمى عليه قد ايه.. هل فيه فرصة لمشروع و2 و3.. الطلب هو اللى بيتحدد.. وبقول وبسمع للقطاع الخاص.. من أول المشروع ده.. متاح للقطاع الخاص الدخول فيه.. اللى عاوز يتفضل.. وده بقوله فى كل مشروع يتم افتتاحه.. حد يقولى مش قولت له من الأول.. الفرصة دى كانت موجودة على مدار 40 و50 سنة".

 


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