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الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:12 م
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع العاملين بشركة الرمال السوداء الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالشركة المصرية للرمال السوداء.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ. 

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".

 
 
 
 

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