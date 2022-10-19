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الرئيس السيسى يتفقد مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:54 ص
الرئيس السيسى يتفقد مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس الرئيس السيسى يتفقد مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء
كتب محمد عبد المجيد

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ. 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تحدث معلقا على كلمة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: "عاوزين نوضح للناس في مصر نعرف الحكاية دي.. بدأت امتي كتاريخ.. لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر.. يعنى عاوز أقول كان من 80 و90 سنة.. وعاوز أقول لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين.. محدش كتير شجعنا كفكرة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ: "دراسات الجدوي للمشروع خدت 3 سنين.. ومين هيدفع تمن حاجة زي كده.. بقول الكلام ده للمصريين.. بعد ما عملنا الفكرة دي وخدنا المسار ده .. اشرح للناس يا دكتور حامد.. اشرح للناس علشان يفهموا الموضوع ده اكثر.. يمكن الناس اول مرة تسمع حاجة عن الرمال السوداء".

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