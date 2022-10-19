الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية ضد ميليشيا الشباب في هيران

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شن الجيش الصومالي، الثلاثاء، عملية عسكرية لتصفية عناصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران.



وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات الكتيبة الـ 15 من الفرقة الـ 21 للجيش الصومالي، وبالتعاون مع المقاومة الشعبية، انتشرت في المرتفعات الجبلية الواقعة بين منطقتي "جيعيبو" و"جراسياني" بمحافظة هيران، مشيرة إلى أن الهدف من العملية هو تعقب العناصر الإرهابية.



وكان الجيش الصومالي قد أعلن - في وقت سابق من اليوم - مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية بالقرب من حدود محافظتي هيران وشبيلى الوسطى.