التنمية المحلية: حملات على أراضى الدولة المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم مع غرف عمليات المحافظات نتائج المرحلة الثانية من الموجة الـ20، وتذليل أى معوقات فى تنفيذ الإزالات.

وشددت الوزارة فى تقرير حديث لها حول جهود الموجة الـ20 من إزالة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنها تضع جهود الوحدات المحلية فى إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وتحقيق المستهدف من موجات إزالة التعديات كأحد المعايير الهامة فى تقييم أداء القيادات المحلية بالمحافظات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الذى يغطي جميع مراكز المحافظات، والتنسيق مع الجهات الأمنية ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها المرحلة الحالية من الموجة 20 ، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد.

وأشاد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، في وقت سابق، بجهود محافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط والجيزة وقنا خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ20، حيث أشار تقرير غرفة العمليات إلى أن محافظة الشرقية نجحت في إزالة 1067 حالة مبان مخالفة على مساحة 190 ألف متر مربع واسترداد 826 فدان أراض زراعية بإجمالي 252 حالة، كما نجحت محافظة البحيرة في إزالة 929 حالة مبان مخالفة على مساحة 130 ألف متر مربع ، كما نجحت محافظة أسيوط في استرداد 523 فدان بإجمالي 92 حالة تعد وإزالة 730 حالة مبان على مساحة 43 ألف متر مربع، وفى الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 362 حالة مباني مخالفة على 37 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 693 فدان أراضي زراعية بإجمالي 23 حالة، وفى محافظة قنا نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة 401 حالة مبان على مساحة 95 ألف متر مربع واسترداد 31 فدان أراض بإجمالي 43 حالة زراعة.