"التغيرات المناخية وتأثيرها الملموس على الأمن الغذائى" ندوة بـ"طب بيطرى" المنوفية

نظمت كلية الطب البيطري جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة ثقافية توعوية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها الملموس على الأمن الغذائي" ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي للكلية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الفيومي عميد الكلية والدكتورة إيمان باظه وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية و رعاية الشباب.

حاضر بالندوة الدكتورة مروة عوض معوض أستاذ الرقابة على الأغذية بالكلية، مؤكدة أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وانخفاض نسب توافر المياه وهطول الأمطار المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية، من شأنه أن يقلل من صافي الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وسوف تتسبب في زيادة الآفات وأمراض النبات، لذا تولي الدولة اهتمام كبير بدراسة التغيرات المناخية وكيفية الحد من مخاطر هذا التغير.