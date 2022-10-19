استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها فى حكومة تراس

وكالات

نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تفيد بأن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أعلنت استقالتها من منصبها.

ويواصل نواب حزب المحافظين البريطانى محاولاتهم للإطاحة بليز تراس رئيسة الوزراء، وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام، على الرغم من مطالبتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمى هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد.

واعترف أحد الوزراء بأن الوضع كان "قاتما"، بينما سأل آخر، عن الزملاء الذين ما زالوا يدعمون رئيسة الوزراء وقال: "سأخبرك إذا وجدت واحدا".