اليوم السابع
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استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها فى حكومة تراس

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:44 م
استقالة وزيرة الداخلية البريطانية من منصبها فى حكومة تراس وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان
وكالات

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نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تفيد بأن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان أعلنت استقالتها من منصبها.

ويواصل نواب حزب المحافظين البريطانى محاولاتهم للإطاحة بليز تراس رئيسة الوزراء، وسط الغضب من تراجع معدلات الاقتراع والتهديد بحدوث كارثة اقتصادية فيما يتعلق بالإنفاق العام، على الرغم من مطالبتهم لوزير الخزانة الجديد جيريمى هانت بالتوحد خلفها من أجل الاقتصاد.

وفقا لصحيفة الجارديان، استمرت الإحاطات الإعلامية قائلة أن جراهام برادى، رئيس لجنة 1922، قد تلقى ما يصل إلى 100 رسالة تطالب تراس بالاستقالة، مما زاد الضغط عليه لإعادة كتابة قواعد الحزب للسماح بإجراء تصويت على الثقة مرة أخرى.

واعترف أحد الوزراء بأن الوضع كان "قاتما"، بينما سأل آخر، عن الزملاء الذين ما زالوا يدعمون رئيسة الوزراء وقال: "سأخبرك إذا وجدت واحدا".

 

بريطانيا

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