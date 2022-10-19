استشهاد مُنفذ هجوم "شعفاط" لدى تنفيذه عملية أخرى عند مُستوطنة إسرائيلية

استشهد، الليلة، المطارد الفلسطيني الشاب عدي التميمي، منفذ هجوم حاجز "شعفاط"، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لدى مُحاولته تنفيذ عملية أخرى، عند بوابة مُستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي واحدة من أكبر المُستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شرق مدينة القدس.
وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي وابلًا من الرصاص على الشاب عند مدخل المستوطنة، لدى محاولته الواضحة تنفيذ عملية أخرى، من مسافة الصفر، تكرارا لهجوم "شعفاط"، ما أدى إلى استشهاده.. وقام جنود الاحتلال باحتجاز جثمانه.
وكان الشاب قد نفذ قبل 10 أيام عملية إطلاق النار عند حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة، وهو ما أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية عمرها 18 عامًا.. وحاصر الاحتلال المخيم أياما متواصلة، ونفذ مداهمات للبحث عنه دون جدوى.
استشهاد مُنفذ هجوم "شعفاط" لدى تنفيذه عملية أخرى عند مُستوطنة إسرائيليةالأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:17 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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استشهد، الليلة، المطارد الفلسطيني الشاب عدي التميمي، منفذ هجوم حاجز "شعفاط"، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لدى مُحاولته تنفيذ عملية أخرى، عند بوابة مُستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي واحدة من أكبر المُستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شرق مدينة القدس.
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