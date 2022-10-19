ارتفاع معدل التضخم فى بريطانيا إلى 10.1% بسبتمبر

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن هذا الارتفاع يأتي مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.

وتعليقا على بيانات مكتب الإحصاء الوطني، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة ستعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا قائلًا "أفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة.. ستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا مع توفير استقرار اقتصادي أوسع يسهم في تحقيق نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".

وتابع "لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذي تفرضه الحكومة للحفاظ على معدل التضخم".