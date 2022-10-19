اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع معدل التضخم فى بريطانيا إلى 10.1% بسبتمبر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:51 ص
ارتفاع معدل التضخم فى بريطانيا إلى 10.1% بسبتمبر ارتفاع التضخم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 10.1% مقارنة بـ 9.9 % خلال الشهر السابق عليه.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن هذا الارتفاع يأتي مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.

وتعليقا على بيانات مكتب الإحصاء الوطني، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة ستعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا قائلًا "أفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة.. ستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا مع توفير استقرار اقتصادي أوسع يسهم في تحقيق نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".

وتابع "لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذي تفرضه الحكومة للحفاظ على معدل التضخم".

 


بريطانيا

التضخم

وزير الخزانة البريطاني

الحكومة البريطانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة