اتحاد العمال: مشروع الرمال السوداء إنجاز جديد يضاف للدولة فى عهد الرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، مشروع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، يعد إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المشروع يعد إنجاز فى مجال الصناعة والمجال الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يوفر العديد من فرص العمل لشباب مصر.

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر أن مشروع الرمال السوداء أحد الكنوز والثروات التى قررت مصر استغلالها والاستفادة منها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد القومي وتوجد في المنطقة الشاطئية بين رشيد ودمياط، وهى رمال شاطئية ثقيلة سوداء اللون، تترسب عند مصبات الأنهار وتحتوى على نسبة من المعادن الاقتصادية إلمنيت – زيركون – جارنت – روتايل – ماجنتيت وهي معادن غنية يتم الاستفادة منها وتعد احد المصادر حيث يتم تصديرها كمصدر للنقد الأجنبي.

وأشار جبران إلى أن هذا المشروع سيحقق استفادةً كبرى من الرمال السوداء، بتعظيم القيمة المضافة للمعادن المستخلصة منها، ثم تحويلها إلى منتجات لمختلِف الصناعات، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد.

واكد جبران، ان مشروع الرمال السوداء واحدا من أهم المشروعات القومية في مصر التي كانت مجرد أحلام دامت على مدار العديد من العقود الماضية، وتحولت إلى واقع ملموس على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد البدء في عمليات الفصل والتكريك للرمال السوداء التي ستدر دخلاً على مصر والاستفادة من هذه الثروات.