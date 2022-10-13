33 عالما من علوم القاهرة ضمن قائمة 2% من أفضل علماء العالم بمنصة Elsevier‏ العالمية

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية العلوم بجامعة القاهرة عن إدراج 33 عالما بالكلية ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء المتميزين على مستوى العالم من إجمالى 77 عالما من علماء جامعة القاهرة، في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة السفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2022.

وأوضحت كلية العلوم بجامعة القاهرة إنه العلماء الذين تم ادراجهم من مختلف التخصصات العلمية وسط هذه القائمة، بنسبة 42.86 % من إجمالي العلماء المدرجين من جامعة القاهرة بالقائمة الدولية، واحتل قسم الكيمياء بالكلية 23 مقعدا وتلاه قسم الرياضيات بعدد 6 علماء، ثم قسم الفيزياء الحيوية بمشاركة عالمين وأخيرا قسمي الجيوفيزياء والفيزياء بمشاركة عالم واحد لكل منهما.

وبلغت نسبة مشاركة عضوات هيئة التدريس 21.21% من إجمالي نسبة أعضاء هيئة التدريس بقائمة علوم القاهرة.

ومن الجديد بالذكر أنه بالعام الماضي شاركت جامعة القاهرة ب76 عالما كان من بينهم 35 عالما من علوم القاهرة.

وقد تضمنت قاعدة البيانات أكثر من 160,000 من كبار العلماء من 149 دولة، حيث ‏وفرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهم من المؤشرات. وتم تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلاً ‏فرعياً. كما تم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء.

من الجدير بالذكر أن عدد العلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في هذه ‏القائمة بلغ 689 عالما من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية.‏

وفيما يلى اسماء علماء كلية العلوم بجامعة القاهرة بالقائمة:

1 - الدكتور أحمد جلال حلمى بقسم الكيمياء

2- الدكتور أحمد حلمى الواحى بقسم الكيمياء

3 - الدكتور أحمد مصطفى منصور بقسم الكيمياء

4 - الدكتور إسماعيل عبد الشافى عبد الحميد عبد الواحد بقسم الكيمياء

5 - الدكتورة أمانى محمد فكرى السروجى بقسم الكيمياء

6 - الدكتورة جهاد جنيدى محمد بقسم الكيمياء

7 - الدكتور خالد سيد أحمد توفيق قسم الجيوفيزياء

8 - الدكتورة راندا محمد عبد الحميد قسم الكيمياء

9 - الدكتور صبحي جمعة الشخيبى قسم الكيمياء،

10 الدكتور عبده عبده عبداللاه محمد الفقى الفيزياء الحيوية.

11 - الدكتور عيد حسن عبد الرحمن ضحا قسم الرياضيات

12 - الدكتورة فكيهة محمد الطيب هيكل قسم الكيمياء

13 - الدكتور كمال محمد حامد داود قسم الكيمياء

14- د. ماهر زكي ديمتري السبع قسم الكيمياء

15 - الدكتور محمد سعادة الديب قسم الكيمياء

16 - الدكتور محمد صفاء محمد عثمان قسم الرياضيات

17 - الدكتور محمد على أحمد (رحمه الله) قسم الفيزياء

18 - الدكتور محمد وحيد عبد الله بدوي (رحمه الله) قسم الكيمياء

19 - الدكتور محمود محمد صالح(رحمه لله) قسم الكيمياء

20 - الدكتور ناصر حسن سويلم قسم الرياضيات

21 - الدكتورة ندا فاروق أحمد عطا قسم الكيمياء

22 - الدكتورة هبة محمد فهمي عبد الباقي قسم الفيزياء الحيوية

23 - الدكتورة هدى عبد الرازق أحمد أحمد قسم الكيمياء

24 . الدكتور ليد محمد عبد الحميد قسم الرياضيات

25 - الدكتور يسري حسن يسري أنيس قسم الرياضيات

26 - الدكتورة نادية أحمد محمد أحمد قسم الكيمياء

27 - الدكتور حمدي إبراهيم عبد الجواد قسم الرياضيات

28 - الدكتور أحمد سامى عبد الشكور (رحمه الله) قسم الكيمياء

29 - الدكتور محمد محمد شكري قسم الكيمياء

30- الدكتور محمد حلمى النجدى قسم الكيمياء

31 - الدكتور يسرى مصطفى عيسى قسم الكيمياء

32 - الدكتور سامي أحمد مدبولي قسم الكيمياء

33 - الدكتور مجدى وديد السبع قسم الكيمياء