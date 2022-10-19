إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأربعاء، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم قربة قرية الحمام التابعة لدائرة مركز ناصر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.



تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق بني سويف ديمو " الفيوم" قرب دير الحمام، والذي وجه بسرعة إخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات القانونية تجاه الحادث.



ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ3 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى أيمن نبيل فهمي، 38 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، يعمل بتوكيل زيوت، ويقيم بشرق النيل في بني سويف، وفاطمة الزهراء حسام محمد، 29 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات بأماكن متفرقة من الجسم، وتعمل بمصنع للاجهزة الكهربائية، وتقيم شارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، وهدير جمال عبد الفتاح، 28 سنة، مصابة خلع بالكتف الأيمن واشتباع كسر في القدم اليمنى، وتعمل فني تحاليل بمستشفى التأمين الصحي، وتقيم بمدينة بني سويف.