إجراء 41 ألفا و100 تحليل متنوع فى 30 يوما بمستشفى طيبة التخصصى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تقديم معامل التحاليل الطبية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، مختلف أنواع التحاليل الطبية على مدار 24 ساعة بأعلى مستويات الدقة فى وجود طاقم طبى متكامل متخصص، من الأطباء والأخصائيين وفنيين التحاليل الطبية لتقديم أدق النتائج بأسرع وقت ممكن من أجل التشخيص الصحيح للحالات وبدء مرحلة العلاج.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه خلال الـ30 يومًا الماضية تم إجراء أكثر من 41 ألفا و100 تحليل طبى متنوع، ما بين تحاليل الكيمياء وتحاليل الهيماتولوجى والفيروسات والبكتريولوجى والباراسيتولوجى وتحاليل دلالات أورام الكبد وتحاليل الهرمونات، وذلك بتكلفة قدرها 10% فقط لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من القيمة الكلية لتكلفة للتحليل، حيث تعمل أقسام المعامل بمستشفى طيبة التخصصى بإسنا بالأقصر تحت إشراف الدكتور نور العقيلى رئيس قسم المعامل بالمستشفى، والدكتورة شيماء البدرى مدير الأقسام الطبية المساعدة.

وفى نفس السياق يتم تشخيص وعلاج ارتجاع المريء بعيادة الجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، تحت إشراف الدكتور محمد صلاح الدين محمد إستشارى ورئيس قسم الجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بمستشفى طيبة التخصصى، حيث يعانى الكثير من إرتجاع المريء والذى يحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، وهو الأنبوب الذى يربط بين الفم والمعدة، وعندما يلامس حمض المعدة المرتجع بطانة المريء يُسبب إحساسًا حارقًا فى منطقة الصدر لذا يسمى" بُحرقة المعدة".

وتظهر أعراض إرتجاع المريء على هيئة:- (شعور بالحرقة فى الصدر مباشرة خلف عظمة الصدر بعد تناول الطعام - حرقة لاذعة فى الحنجرة - صعوبة فى البلع - ألم فى الصدر)، وقد يسبب ارتجاع المريء ليلا فى السعال المزمن أو التهاب الحنجرى، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة الجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر يوميًا، ماعدا الجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.