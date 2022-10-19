"أمين العهدة خان الأمانة".. حبس موظف 4 أيام لاختلاسه أمول الشركة من عهدته بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس أمين عهدة بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية) بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام (رئيس وأمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والمنوط به استلام عهدة الفرع رئاسته من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستندياً إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.