أمطار غزيرة على مناطق متفرقة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو من محافظة الإسكندرية حيث شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة فى عدة مناطق، بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار حالة التقلبات الجوية التى تضرب الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط.



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.



وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

ومن جانب شدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



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