اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخلاقنا الجميلة.. 7 طرق تجعلك متسامحا.. "إنفوجراف"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:49 ص
أخلاقنا الجميلة.. 7 طرق تجعلك متسامحا.. "إنفوجراف" مبادرة أخلاقنا الجميلة

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التسامح يعنى التخلى عن أى مشاعر سيئة أو رغبة فى الانتقام بعد التعرض للأذى فى تجربة ما، فإن هذا يثير الكثير من التوتر ويسبب تعبا جسديا، ويجب المسامحة وإعلاء شعار أخلاقنا الجميلة لنعيش بسلام.

والتسامح لا يعتبر التصالح مع الشخص الذى أساء إليك، لكنه أمر مهام للعلاقات التى تريد أن تحتفظ بها، ويوجد طرق للتسامح نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى..

1
 
1. الإيمان بأن التسامح قوة وليس ضعفاً وأن العفو ليس نوعاً من الخضوع
 
2. لا شروط في التسامح فهو مفتوح لكل من يختلفون معك
 
3. خلق قنوات حوار مع الآخرين وتحديد موطن الاختلاف معهم لخلق لغة لفهم الموضوع
 
4. محاولة تفهم الرغبات التي تسيطر على من تختلفون معهم لجعل الأمر أكثر بساطة
 
5. كن إيجابيا وتنازل عن آرائك إذا وجدت أنها خطأ أو لا تخدم مصلحتك أو مصلحة العمل
 
6. لا تحكم على الآخرين من أول رأي لكن أعطهم فرصتهم الكاملة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم
 
7. ابدأ بالتسامح إذا كنتم تريدون أن يغفر لكم البعض إساءتكم

 


أخلاقنا الجميلة

المتحدة للخدمات الإعلامية

مسامحة الناس

التسامح

اليوم السابع بلس



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