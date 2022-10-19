أخلاقنا الجميلة.. اعرف إزاى تعزز قيم التسامح عند طفلك

يعتقد البعض أن التسامح هو تنازل عن الحق، أو طريقة تعبر للآخرين أنك لا تستطيع أن تأخذ حقك فى المشاكل أو الأزمات التى تواجهها، ولو كان الكبار يفعلون ذلك، لا يستطيع الطفل الصغير تنفيذه اعتقاداً منه أنه قادر على أخذ حقه بالفعل ولا يوجد سبب يجعله يتنازل عنه، ما قد يترجم بنوع من العنف، ولا شك أن معظم الآباء هم من غرسوا تلك الفكرة فى أبنائهم، لكن الآن كيف نعلم أطفالنا التسامح دون إهدار حق الطفل؟.

فى هذا الإنفوجراف نشرح كيفية تعزيز قيم التسامح عند الطفل..



اخلاقنا الجميلة

لا تبخل عليه بكلمات المدح والدعم

اجعله يشعر بأنه محبوب بين الجميع

شجعه وقدم له الهدايا والمكافآت عندما يتصرف بشكل الصحيح

التدخل فورا عندما تجده يقوم بأفعال عنف ليس بالعقاب بل بالطرق التعليمية الفعالة

استبدل كلمات الرفض بالأمثال والقصص الممتعة التى تساعدك على غرس القيم الطيبة خصوصا التسامح