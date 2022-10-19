أخبار البورصة اليوم الأربعاء 19-10-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 19-10-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المالية والصناعية المصرية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العبوات الطبية، شركة النصر للأعمال المدنية، أم بي للهندسة، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للأسمنت، المشروعات الصناعية والهندسية.



البورصة تربح 114 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.93%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 29.60% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.39%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7.1 مليون جنيه، 166.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 122.6 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3650 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.



أسهم خزينة وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 290 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.81%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم، وشراء الرابعة 215 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.31%، وشراء الخامسة 556.1 ألف سهم، تمثل نسبة 0.02% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 500 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3.5 مليون سهم، 270 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، 179.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبوات الطبية، المصرية للمنتجعات السياحية 12.8 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 225 ألف سهم، على التوالي.



إي فاينانس قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الشركة قادت جولة تمويلية لشركة نكستا إحدى الشركات الناشئة الصاعدة في التكنولوجيا المالية بقيمة 3 ملايين دولار.

كيما

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن تجديد التفويض للعضو المنتدب للتوقيع على اتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن مشروع الأمونيا/يوريا.

جنوب الوادي للأسمنت

قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، ردًا على ارتفاع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إن هذا القرار تأثيره سلبي جدًا على أرباح الشركة؛ لأن الغاز هو مصدر الطاقة الوحيد للمصنع طبقًا لرخصة التشغيل.