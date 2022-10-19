اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"آخرة الهزار الحرق بالنار".. تفاصيل ضبط شخص أشعل النيران بصديقه فى الفيوم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:17 م
"آخرة الهزار الحرق بالنار".. تفاصيل ضبط شخص أشعل النيران بصديقه فى الفيوم حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو  على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعرض أحد الأشخاص للإصابة بحروق متفرقة بالجسم.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى .. تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بوصول (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) مصاب بحروق متفرقة بالجسم.
 
 بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال قيامه بتزويد المركبة قيادته بالوقود قام أحد أصدقائه (طالب – مقيم بدائرة المركز) بسكب كمية من الوقود عليه وإشعال قداحة على سبيل المزاح معه فإشتعلت النيران به محدثة إصابته المشار إليها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمناقشته قرر صحة ما جاء بأقوال المصاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن الداخلية

شخص يشعل النار فى صديقه

الفيوم

الداخلية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة