وزير النقل يلتقى السفير البلجيكى.. ويؤكد: تنفذ خطة شاملة لتطوير النقل النهرى

كتب سيد الخلفاوى

استقبل المهندس كامل الوزير - وزير النقل اليوم فرانسو كورنيه سفير بلجيكا لدى جمهورية مصرالعربية ووفد من كبريات الشركات البلجيكية من مختلف التخصصات ( نقل – طاقة - تكنولوجيا معلومات - تمويل ) وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية المختلفة في مجالات النقل المختلفة في مصر.

في بدايه اللقاء رحب الوزير بالسفير البلجيكي والوفد المرافق له من كبريات الشركات البلجيكيه ، مؤكداً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتعظيم التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص المصري والدولي والانفتاح في التعاون مع كل الدول الصديقة ومنها بلجيكا وكذلك الشركات البلجيكيه العاملة في مجال النقل وذلك لاستمرار النهوض بقطاعات النقل المختلفة بما ينعكس على حياة المواطن المصري وعلى التعاون الإيجابي المشترك مع الدول الصديقة مثل بلجيكا مشيرا الى ان هناك فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص المصري والدولي سواء عن طريق التعاون بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية أو مع تحالفات بين الشركات الأجنبية والمصرية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وأكد أنه بالنسبه لمجال النقل السككي والجر الكهربي فان هناك مشروعات ضخمه يتم تنفيذها في مصر تمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات بمصر وأن مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المتدام الصديقة للبيئة الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا من الممكن أن تمثل مجالا رائدا للتعاون المشترك مثل إدارة وتشغيل مترو ابو قير او ترام الرمل او الخط الرابع للمترو او الخط السادس للمترو لافتا الى الى التعاون مع RATP الفرنسيه لاداره وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT والستوم في اداره وتشغيل المونوريل كما أوضح الوزير ان مجال إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد وكذلك شركه النقل المتميز أو ورش السكك الحديدية بجميع أنواعها مطروحة للاستثمار وبقوة.

مضيفاً ان مصر تنشئ شبكه من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية المرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ مطروحة أيضا أمام كافة الشركات فى مجال الإدارة والتشغيل مشيرا إلى أن ميناء 6 أكتوبر الجاف يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصري (السويدي ) والدولي (ديبي شينكر).

موضحا أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهرى وهناك فرصا واعدة في هذا المجال المهم خاصة مع وجود نهر النيل، وكذلك وجود فرص هائلة في مجال النقل البري والأتوبيسات الكهربائية من خلال إنشاء شركات جديدة أو إدارة وتشغيل شركات قائمة وذلك للعمل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات أو داخل عواصم المحافظات سواء لنقل الركاب أو البضائع كما أشار الوزير إلى وجود فرص كبيره في مجال النقل البحري من خلال إدارة وتشغيل عدد من المحطات في الموانئ البحرية المصرية وجذب الخطوط الملاحية العالمية وكذلك التعاون في مجال السفن التجارية ضمن خطة الدولة المصرية لتعظيم قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا لتوجيهات القياده السياسية.

وتقدم السفير البلجيكي بالشكر للفريق مهندس وزير النقل للموافقة على الاقتراح المقدم للوزارة من السفارة البلجيكية لإنشاء معرض داخل بهو محطة مصر برمسيس خلال شهر مارس 2023 لعرض أفلام أرشيفية صامتة تم إنتاجها أثناء زيارة الملكة إليزابيث إلى مصر عام 1923.

واستعرضت الشركات البلجيكية مجال عمل كل منها وأبدت رغبتها في التعاون المشترك كل في مجال تخصصها وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين في وزارة النقل والهيئات التابعة ومسئولي الشركات البلجيكية للاتفاق على أهم المشروعات التي يمكن تنفيذ التعاون المشرك من خلالها، كما أكد وفد الشركات البلجيكية أنه سيزور ميناء الإسكندرية الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري لزيارة اهم المشروعات الجاري تنفيذها والاطلاع على المشروعات المخططة مستقبلا والمشروعات المطروحة للاستثمار.